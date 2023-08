UFFICIALE – Verso Frosinone-Napoli | nuovo acquisto per Di Francesco

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 14 agosto 2023) Ilha concluso una trattativa importante per l’inizio della Serie A a pochi giorni dall’inizio del campionato. I giallazzurri affronteranno alla prima giornata il. La neopromossa ha raggiunto l’accordo con la Fiorentina per Michele Cerofolini, portiere classe ’99. Cerofolini al(LaPresse) Spazio,itL’estremo difensore arriva a titolo definito e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2026. Unrinforzo per Eusebio Dia pochi giorni dal campionato.