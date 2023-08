UFFICIALE – Ndoye è un nuovo giocatore del Bologna

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 14 agosto 2023) Dopo circa una settimana servita a definire gli ultimi dettagli contrattuali, ilha formalizzato oggi con una nota sul proprio sitol’acquisto delle prestazioni sportive del calciatore svizzero Dan. Nato a Nyon il 25 ottobre 2000,è un’ala destra molto versatile, che all’occorrenza può agire anche da mezzala. Dopo essere cresciuto nelle giovanili del Team Vaud, il settore giovanile del Losanna, lo svizzero ha fatto il suo debutto in Prima Squadra l’8 febbraio 2019, segnando la prima rete tra i professionisti pochi giorni più tardi. All’inizio della stagione 2020/21,è passato al Nizza (squadra con cui aveva firmato un contratto a gennaio 2020). Dopo un’annata vissuta in Francia, all’inizio del 2021/22 lo svizzero torna in prestito in patria, al Basilea, che alla ...