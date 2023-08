Udinese | calciomercato e guida al fantacalcio

(Di lunedì 14 agosto 2023) La stagione 2023/24 è alle porte e la redazione di 11contro11 vi fornisce le news e i consigli suldell’, utili anche in ottica. Le 4 sconfitte consecutive subite nel finale di campionato non rendono più di tanto giustizia alla stagione dei bianconeri, che hanno concluso la propria annata al 12º posto in classifica. Sotto latecnica di Andrea Sottil, i friulani si sono infatti resi protagonisti di un inizio stagionale altisonante, con 9 risultati utili consecutivi (di cui 6 vittorie) fra agosto e ottobre. I risultati altalenanti della seconda parte dell’anno, invece, hanno ridimensionato le ambizioni europee dell’(già uscita peraltro dalla Coppa Italia in seguito alla sconfitta per 2-3 contro il Monza in ottobre), che ha comunque ottenuto una salvezza ...

... anche se Tiago Pinto proverà entro la fine delad accontentare Mourihno portando a ... ma pare che l'non voglia aprire a nessun altro prima di aver definito con certezza che cosa ...Perch questa estate del calcio, anzi del, ci ha definitivamente aperto gli occhi su ... pensate alla vicenda di Lazar Samardzic, il giocatore dell'per il quale l'Inter ed i ...La Juve e Giuntoli incassano una doppia beffa di, il blitz improvviso del top club spiazza i bianconeriSei giorni al debutto ufficiale della Juventus in campionato contro l', per il via di una stagione in cui i bianconeri, ...

L'Inter deve decidere se affondare il colpo per Lazar Samardzic. Il centrocampista dell'Udinese sembrava ad un passo, ma un rallentamento last minute ha complicato la trattativa quando il giocatore si ...Il calciatore bianconero continuerà a lavorare a parte in quel di Udine in attesa di novità sul suo futuro. Continua l'assalto a Fabbian ...