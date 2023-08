Ucraina | Zelensky al fronte nel Donetsk per «ascoltare i problemi dei soldati» E dagli Usa arrivano nuovi aiuti per 200 milioni di dollari

(Di lunedì 14 agosto 2023) Mentre procede con avanzate a singhiozzo la controffensiva contro le forze russe, il presidente ucraino Volodymyrsi è recato in visita alle truppe impegnate sulorientale, con l’obiettivo di rinsaldare il morale dei– e implicitamente degli stessi cittadini e dei partner internazionali, altrettanto perplessi degli scarsi risultati sin qui ottenuti dalle operazioni estive di Kiev. «Oggi stiamo lavorando nella regione di. Ho fatto visita alla 22a brigata meccanizzata separata, che svolge missioni di combattimento come parte del gruppo tattico Adam del gruppo operativo e tattico Soledar», ha fatto sapere su Telegram, riferendo di aver discusso con i comandi regionale «iaffrontati dai combattenti e le proposte per la loro soluzione: ogni ...

(Grafico) Una caduta che ha toccato una soglia minima che non si vedeva dall'invasione dell'. La7.it -al fronte Una visita al fronte nel Donetz, nella zona di Soledar , non lontano ...La guerra in, cosa c'è da sapere, un laboratorio per testare nuove armi. Come la Spagna nel '36 I timori sul pressing per trattare. Kuleba: "Sarà un autunno difficile" Kurkov: "La ...Le foto pubblicate sul sito ufficiale della presidenzamostranoa colloquio con soldati e comandanti. Intanto gli Usa hanno annunciato oggi un nuovo pacchetto di aiuti militari da ...

Qui Volodymyr Zelensky ha incontrato i soldati e i comandanti per fare il punto in un momento delicato della controffensiva. Più a nord, verso Kupyansk, i russi bersagliano a ripetizione con ..."Oggi stiamo lavorando nella regione di Donetsk. Ho fatto visita alla 22a brigata meccanizzata separata, che svolge missioni di combattimento come parte del gruppo tattico Adam del gruppo operativo e ...