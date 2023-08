Ucraina | Unicef | “Più di 4 milioni di bambini hanno bisogno urgente di assistenza umanitaria”

(Di lunedì 14 agosto 2023) “Da giorni denunciamo la morte divittime del conflitto in. Se i dati di oggi venissero confermati sarebbero in linea con quelli da noi evidenziati in questo periodo ossia di oltre 500uccisi e 1.117 feriti per un totale di 1.654colpiti”. È quanto ha detto il portavoce dell’Italia, Andrea Iacomini. Il portavoce dell’Italia: “Da giorni denunciamo la morte divittime del conflitto in” Iacomini ha precisato i numeri riguardanti icoinvolti nel conflitto insono riferiti alle segnalazioni che le Nazioni Unite “sono state in grado di verificare perché il vero numero delle vittime fra iè probabilmente molto più alto”. “A ...

