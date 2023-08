Ucraina | pronti a evacuare con la forza 388 bambini dal Donetsk

Leggi su open.online

(Di lunedì 14 agosto 2023) Le autorità del, nell’orientale, sono pronte acon ladalle zone più calde della regione 388ed i loro genitori, se questi ultimi si opporranno a lasciare le proprie case. Ad annunciarlo su Telegram è il capo dell’Amministrazione militare regionale, Pavlo Kyrylenko. «Per quanto riguarda irimasti, solo i genitori prendono decisioni su di loro. Ma se capiamo che, sfortunatamente, i genitori non decideranno (di), la Commissione regionale per la sicurezza tecnologica ed ecologica e le situazioni di emergenza deciderà in base alla decisione del Consiglio dei ministri dicon i loro genitori in modoto. Ci sono 388 di questi ...