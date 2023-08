Ucraina | attacchi russi su Odessa | fiamme in un supermercato

Nuovo raid russo su Odessa. Secondo Kiev, le forze ucraine di difesa hanno respinto la notte del 14 agosto trerussi abbattendo 15 droni e 8 missili Calibre. Lo hanno riferito le stesse forze di difesa del sud su Telegram. Frammenti dei missili abbattuti - precisano - hanno danneggiato un supermercato ...'Questi nuovicontro le popolazioni civili illustrano ancora una volta il completo disprezzo della Russia ...da quando la Russia ha lanciato la sua guerra di aggressione contro l'", ..."Da giorni denunciamo la morte di bambini vittime del conflitto in. Se i dati di oggi venissero confermati sarebbero in linea con quelli da noi evidenziati in ...state decimate dagli, ...

Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 14 agosto: Zelensky promette giustizia per l'attacco mortale russo a Kherson ...