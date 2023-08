Tutto quello che ti serve per essere un vero motociclista

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 14 agosto 2023) L'abbigliamento moto è da curare con attenzione per viaggiare in sicurezza e comodità. Il casco, per esempio, è obbligatorio e deveomologato secondo le normative europee. Ma le prescrizioni si fermano qui e sta aldecidere se indossare un jet o un integrale. Per il resto,è lasciato al libero arbitrio. Secondo noi, invece, indossare il corretto abbigliamento moto è fondamentale. Dando per scontata la scelta di un buon casco, il tris composto da giacca, paraschiena e guanti è fondamentale, ma sarebbe anche meglio aggiungere i pantaloni tecnici dotati di protezioni e un paio di calzature da moto - scarpe o stivali - per proteggere i piedi. Ovviamente la stagione, le temperature e il clima fanno la differenza, ma il caldo non deveuna scusa per infilare il casco e salire in moto in ...