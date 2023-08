Tutti i Leone d' oro al miglior film nella storia della Mostra di Venezia

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 14 agosto 2023)vincitori deld'Orodi: dal 1946 a oggi, tutte le pellicole premiate durante lainternazionale d'arte cinematografica di. Ild'oro è il primo premio cinematografico che, ogni anno, viene assegnato da una giuria internazionale nell'ambitointernazionale d'arte cinematografica di. Curiosità e accenni storici: scelto in quanto simbolo secolarecittà, e attribuito per la prima volta nel 1946, il prestigioso riconoscimento porta questo nome solo dal 1954; dal 1947 al 1948 era noto come Gran Premio Internazionale di...