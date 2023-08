Turismo | da hotel a case vacanza | ecco quanto costa tassa di soggiorno

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 agosto 2023) Roma, 13 ago. (Adnkronos/Labitalia) - Quali sono gli importi deliberati dai Comuni capoluogo di regione italiana a titolo di imposta diper l'anno 2023? A rilevarlo una recente analisi di Centro Studi Enti Locali, per Adnkronos, per singola tipologia di struttura ricettiva. Aemerge, Firenze è il capoluogo di regione con tariffa più alta perdi. Una stella: le tariffe richieste ai turisti che optino per una camera in un albergo a una stella nelle principali città italiane spaziano dai 50 centesimi di Palermo, Perugia e Potenza ai 3,50 euro di Firenze. In mezzo Ancona, Cagliari e Venezia (un euro), Trieste (1,20 euro), Catanzaro, Genova e Trento (1,50 euro), Milano e Napoli (due euro), Torino (2,30 euro) e Roma, con tre euro. Due stelle: salendo alla categoria superiore, quella degli ...