Tunisia | nuovo naufragio di migranti | 5 morti e 7 dispersi

E' di cinque morti e almeno sette dispersi il bilancio dell'ennesima tragedia del mare avvenuta oggi a poche miglia dal porto di Sfax . L' imbarcazione che trasportava i profughi si è capovolta in ...'23 persone sono state tratte in salvo'. Mediterranea: 'Centomila arrivi in Italia'Cinque migranti tunisini sono morti e altri sette sono dispersi dopo l'affondamento di una barca che ha lasciato la costa di Sfax nellacentro - orientale stamattina per raggiungere le coste europee. Lo ha appreso l'Afp dal tribunale di Sfax.

Nuovo naufragio in Tunisia, 11 migranti morti Agenzia ANSA

L'arcivescovo di Tunisi Ilario Antoniazzi: «Si parla tanto oggi di migranti e la Vergine, nell'altro secolo, compì il viaggio inverso, dalla Sicilia alla Tunisia con i pescatori siciliani ...