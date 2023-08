Tsunami di fango su Bardonecchia Torino | emergenza finita | gli sfollati ritornano nelle loro case

(Di lunedì 14 agosto 2023) Fotogallery - Una montagna diinvade14/08/23 Fotogallery - Ail giorno dopo l'esondazione: tutti al lavoro per spalare il14/08/23 Fotogallery - Salerno, sull'A2 ...

Si continua a lavorare a Bardonecchia dopo che ieri unodie detriti di diversi metri di altezza ha travolto la cittadina della Val di Susa in provincia di Torino, in seguito a un violento nubifragio. La buona notizia è che nel corso della ...Sui social si sono diffuse immagini e video che mostrano unodiche si innalza a diversi metri di altezza. In sei salvati su un camper trascinato dalla piena I vigili del fuoco sono ...Leggi Anchedisu Bardonecchia (Torino), un ferito e 120 sfollati: rintracciati i 5 dispersi Leggi Anche Bardonecchia, un'abitante vicino al torrente: 'E' arrivata un'onda alta 7 metri' Un processo ...

Bardonecchia travolta dallo tsunami di fango, il governatore Cirio: «Ritrovati tutti i dispersi». Centinaia di sfollati - Il video Open

Una colata di fango e detriti ha interessato l'abitato di Bardonecchia (Torino), in Alta Valle di Susa, dopo un nubifragio che si è abbattuto sulla montagna nelle prime ore della serata di domenica. I ...Una colata di fango e detriti ha interessato l'abitato di Bardonecchia, in Alta Valle di Susa, dopo un nubifragio che si è abbattuto sulla zona nelle prime ore della serata. Per ...