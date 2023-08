Trump imputato vola nei sondaggi | la solita maledizione Dem

(Di lunedì 14 agosto 2023) Una consuetudine. Che si sta trasformando in una sorta di regola non scritta. Quando l'universo progressista boccia un politico di destra, lo bistratta, grida allo scandalo e al "pericolo democratico", questo, magicamente,nei. E poi, nel novantanove per cento dei casi, trionfa anche alle urne. L'ennesima dimostrazione che le Cassandre di sinistra, oltre a non azzeccarne più una da tempo immemore, portano anche sfiga, giunge dal nuovoo che riguarda Donald. L'ex presidente si è confermato la star dei Repubblicani anche all'Iowa State Fair, l'appuntamento fieristico che nel weekend ha portato molti candidati alla primarie presidenziali di partito a incontrare gli elettori. Un evento che attira ogni anno milioni di visitatori, con gli stand dei produttori agricoli e gli allevatori che ...

In un hearing preliminare al vero e proprio processo per i tentativi di rovesciare l'esito delle elezioni del 2020, la giudice ha affermato che il diritto alla libertà di parola non è assoluto; e lei non permetterà che l'imputato intimidisca testimoni e giurati.

Il diritto alla libertà di parola dell'ex presidente americano Donald Trump "non è assoluto". Ad affermarlo è il giudice Chutkan.L’ex presidente americano Donald Trump ha il diritto alla libertà di parola, ma questo diritto “non è assoluto”. Ad affermarlo è il giudice Chutkan nella prima udienza relativa all’accusa di voler sov ...