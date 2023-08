Trionfo Sinner | Seppi applaude | “Jannik lo meritava | presto anche gli Slam”

(Di lunedì 14 agosto 2023) L’ex tennista italiano ha parlato in esclusiva a Notizie.com: “Ci era andato vicino diverse volte, complimenti per il primo Atp 1000. Il futuro è suo…”a Toronto.ha piegato in due set De Minaur e s’è portato a casa il primo Atp 1000 in carriera. Altissimo, il livello del tennis mostrato dall’altoatesino in Canada. Ieri sera s’è tolto la soddisfazione di vincere il torneo e rilanciare ancora di più le sue ambizioni: ora è al sesto posto della classifica Atp e ha piazzato una seria ipoteca sulla partecipazione alle prossime Atp Finals. Il futuro è suo, rimarrà a lungo al top per contendersigliinsieme ad Alcaraz, Rune e pochi altri. “Se lo, ci era già andato vicino diverse volte”: Andreas, il ...

L'azzurro è il nuovo n.6 del ranking Atp, meglio di lui e Berrettini solo Panatta, n. 4 nel 1976. Il pensiero va subito al torneo di Cincinnati dove sarà in campo probabilmente nel giorno del suo ...Il commento di Paolo Bertolucci dopo ilnel suo primo 1000 e il sesto posto nel ranking: 'è un ragazzo serio, un grande lavoratore. Questa non è una vittoria che è capitata per caso, ci sono dietro sette - otto anni di duro ...TORONTO (CANADA) -di Jannikal Masters 1000 di Toronto, in Canada. Un percorso emozionante, culminato in una finale dominata che gli ha regalato il primo titolo in carriera di questa categoria. Un ...

Atp Toronto, trionfo Sinner: De Minaur battuto in due set. Rivivi la diretta Corriere dello Sport

Con la vittoria in Canada, l'altoatesino ha superato in classifica Casper Ruud, che perde due posizioni ed è ora settimo, e Andrey Rublev, scivolato in ottava ...Il capitano della nazionale italiana di Coppa Davis Filippo Volandri ha diramato la lista dei tennisti azzurri convocati per la fase a gironi delle Davis Cup ...