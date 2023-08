Trento | il ghiacciaio si ritira e compaiono i resti di un soldato caduto durante la Grande Guerra

(Di lunedì 14 agosto 2023) Emerso dal ghiaccio ad oltre un secolo di distanza. Idi undellasono stati ritrovati nella Vedretta di Lares a una quota di 2935 metri. Il corpo ormai decomposto, ma con la divisa e parte degli equipaggiamenti ancora quasi integri, sono venuti alla luce grazie, per così dire, al ritiro delche per quasi cento anni ha custodito idel militare, presumibilmente appartenente all’Esercito Austro-Ungarico ela PrimaMondiale. La sovrintendenza dei Beni Archeologici cercherà di ricostruire l’identità delA recuperarli sono stati i Carabinieri della Stazione di Carisolo e della Squadra di Soccorso Alpino; in collaborazione con la Sovrintendenza dei ...

Ora, traslato presso il Cimitero di, dopo le formali autorizzazioni rilasciate della ... nel territorio di Canazei, altrettanto meraviglioso borgo montano in provincia di. In ... lungo un ponte con lo sguardo rivolto sul blu delle limpide acque e ildella montagna. ... scoprire i resti delle trincee del 1915 - 18 "Il 2° Reggimento Genio Guastatori di- viene chiarito nella nota - è un'unità delle Truppe Alpine specializzata per operare anche ine ...

