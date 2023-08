Treni Firenze-Roma | disagi sulla tratta | cancellazioni e ritardi di oltre un’ora

(Di lunedì 14 agosto 2023) Sono giorni di traffico intenso. Non si registra solo un aumento di auto in transito sulle principali arterie italiane, ma anche suisono tanti i viaggiatori in partenza per le vacanze estive che stanno facendo i conti con grandiprovocati da, soprattutto per raggiungere. Cantieri aperti per potenziare le infrastrutture A creare problemi per coloro che viaggiano in treno sono i numerosi cantieri aperti che hanno provocato anche una serie di spostamenti sugli orari. Tra questi ultimi, infatti, il convoglio diretto a Fiumicino aeroporto viaggia in anticipo, con la predisposizione anche di bus sostitutivi. Mentre ci sono anchecancellati, quali: regionali, Frecciarossa, Intercity e non sonotalia, ma anche Italo. I lavori erano stati annunciati e ...

Fino a settanta minuti in più per arrivare a Roma, corse anticipate per Fiumicino,regionali e Frecciarossa cancellat i. Ferragosto lento per chi viaggia in treno, a causa di ... trae ...La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa traCastello e Prato per l'intervento dell'autorità giudiziaria... Bologna e. A papà Renato piaceva molto il treno, forse gli ricordava la sua adolescenza ... verso una innata passione per i, che gli rimase incarnata per tutta la vita. Tant'è che quando ...

Treni lumaca sulla linea Alta velocità tra Firenze e Roma, cancellazioni e rallentamenti fino a 70 minuti La Repubblica Firenze.it

Sono iniziati stamattina i lavori sulla linea ferroviaria fra Orte Nord e Orte Sud. Proseguiranno fino a giovedì ...