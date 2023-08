Tragedia a Chieti | Uomo Nudo Bloccato dai Carabinieri con il Taser Muore in Ambulanza

Leggi su citypescara

(Di lunedì 14 agosto 2023) All’arrivo dei, l’è stato fermato utilizzando gli strumenti di contenimento in loro possesso, inclusa la pistola elettrica. Successivamente, un’del servizio di emergenza 118 è intervenuta, somministrando a Di Gregorio dei medicinali per calmarlo. In seguito, è stato trasportato all’ospedale di, ma è giunto privo di vita. Si è appreso che l’riceveva cure specialistiche per la sua condizione psicologica e, al momento in cui è stato avvistato vicino ai binari ferroviari, è sorto il timore che potesse mettere in atto un gesto estremo o che fosse coinvolto in un incidente ferroviario. Le circostanze esatte del decesso sono ancora da determinare. È da verificare se l’avesse assunto farmaci o altre sostanze al momento ...