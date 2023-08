Traffico Roma del 14-08-2023 ore 20 | 00

(Di lunedì 14 agosto 2023) Luceverdebelli trovati all’ascolto pocolungo le strade della Capitale non sono presenti i problemi alla circolazione anche sul grande raccordo anulare la circolazione si presenta regolare è scorrevole tra Ostiense Marconi ricordiamo la chiusura del Ponte dell’Industria si tratta di lavori che si protrarranno fino a settembre del prossimo anno all’occorrenza si può utilizzare Ponte Testaccio oppure Ponte Marconi trasporto pubblico da oggi sino a giovedì 24 di agosto sulla linea a della metropolitana interrotta la tratta Arco di Travertino Ottaviano nel tratto interrotto il collegamento è garantito dalla navetta bus ma-15 regolari le tratte Ottaviano Battistini e Arco di Travertino Anagnina e per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia ...

- A luglio ilaereo in Europa è aumentato in media del 7% rispetto allo stesso mese del 2022. In totale i voli hanno superato quota un milione per la prima volta da settembre 2019. Lo .... Due caccia F - 2000 Eurofighter dell'Aeronautica Militare, in servizio di allarme per la ...intercettare e verificare un velivolo civile che aveva perso il contatto radio con gli enti del...Aveva perso i contatti radio con gli enti preposti al controllo delaereo, facendo ... L'Ue ha chiesto adi fare chiarezza, mentre l'ad di Ryanair ha liquidato la questione come la ...

