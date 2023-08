Traffico Roma del 14-08-2023 ore 19 | 00

(Di lunedì 14 agosto 2023) LuceverdeBen ritrovati all’ascoltogeneralmente scorrevole sulle strade della capitale il pocopresente non sta provocando particolari problemi alla circolazione stessa cosa anche sul grande raccordo anulare sui tratti autostradali e sulle consolari in Prati Per consentire i lavori di riqualificazione di piazza Pia cambia la viabilità in alcune strade via Fabio Massimo e via Virgilio transitabile a senso unico in direzione di via Cola di Rienzo senso unico di marcia in via Attilio Regolo e via Duilio in direzione di viale Giulio Cesare via Terenzio infine percorribile a senso unico in direzione di via Crescenzio ricordiamo che per tutto il mese di agosto sono sospese le zone alimitato notturne del centro Trastevere San Lorenzo e Testaccio torneranno attive dal primo settembre ...

- A luglio ilaereo in Europa è aumentato in media del 7% rispetto allo stesso mese del 2022. In totale i voli hanno superato quota un milione per la prima volta da settembre 2019. Lo ......di marcia per raggiungere l'intersezione con via Battisti per poi proseguire in direzione; - ... Indicazioni stradali saranno poste nei punti strategici per il, avvertendo delle chiusure, ......F - 2000 Eurofighter dell' Aeronautica Militare hanno intercettato un velivolo che aveva perso il contatto radio con gli enti delaereo. Dopo che il velivolo, decollato da Ciampino () e ...

Nel primissimo pomeriggio due caccia F-2000 Eurofighter dell'Aeronautica Militare, in servizio di allarme per la difesa dello spazio aereo nazionale, hanno compiuto un intervento su ordine ...Un aereo sulla rotta Roma Berlino ha perso i contatti radio. Due Eurofighter F-2000 si sono levati in volo per intercettarlo, ma poi sono rientrati alla base. Allarme rientrato. Ecco cosa è successo e ...