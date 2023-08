Traffico Roma del 14-08-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 agosto 2023) LuceverdeBen ritrovati all’ascoltogeneralmente scorrevole sulle strade della capitale il pocopresente non sta provocando particolari problemi alla circolazione stessa cosa anche sul grande raccordo anulare sui tratti autostradali e sulle consolari in Prati Per consentire i lavori di riqualificazione di piazza Pia cambia la viabilità in alcune strade via Fabio Massimo e via Virgilio transitabile a senso unico in direzione di via Cola di Rienzo senso unico di marcia in via Attilio Regolo e via Duilio in direzione di viale Giulio Cesare via Terenzio infine percorribile a senso unico in direzione di via Crescenzio ricordiamo che per tutto il mese di agosto sono sospese le zone alimitato notturne del centro Trastevere San Lorenzo e Testaccio torneranno attive dal primo settembre ...