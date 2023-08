Traffico Roma del 14-08-2023 ore 18 | 00

(Di lunedì 14 agosto 2023) LuceverdeBeh trovati dalla redazione situazioneal momento scherzo e quindi scorrevole su gran parte della rete viaria della città metropolitana dinon sono molti gli spostamenti sulle strade della capitale nessuna segnalazione di rilievo quindi nessun impedimento sul Raccordo Anulare autostrade e consolari sulla circonvallazione Ostiense sempre chiusa la strada in via Manfredo Camperio a causa di un incidente tra l’ostiense Marconi ricordiamo la chiusura del Ponte dell’Industria si tratta di lavori che si protrarranno fino a settembre 2024 all’occorrenza si può utilizzare il ponte Testaccio oppure Ponte Marconi trasporto pubblico da oggi sino a giovedì 24 agosto sulla linea della metropolitana interrotta la tratta Arco di Travertino Ottaviano nel tratto interrotto il collegamento è garantito dalla navetta ma-15 ...

- A luglio ilaereo in Europa è aumentato in media del 7% rispetto allo stesso mese del 2022. In totale i voli hanno superato quota un milione per la prima volta da settembre 2019. Lo ......nella vita e nell'opera del pittore e scultore formatosi all'Accademia delle Belle Arti di, ... rubriche a tema e informazioni sule sulla viabilità al 15° minuto dell'ora, diffuse online ...Dal porto laziale infatti a Ferragosto si intensifica il suocon oltre 42mila passeggeri ... A beneficiare dell'intenso via vai non solo Civitavecchia ma anche altre zone del Lazio daa ...

Nel primissimo pomeriggio due caccia F-2000 Eurofighter dell'Aeronautica Militare, in servizio di allarme per la difesa dello spazio aereo nazionale, hanno compiuto un intervento su ordine ...ROMA (ITALPRESS) - A luglio il traffico aereo in Europa è aumentato in media del 7% rispetto allo stesso mese del 2022. In totale i voli ...