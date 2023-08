Traffico Roma del 14-08-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 agosto 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione non molto ilregistrato lungo la rete viaria della città metropolitana diattenzione sullaFiumicino per la presenza di un incidente che sta rallentando iltra il raccordo anulare e Ponte Galeria in direzione dell’aeroporto sulla circonvallazione Ostiense erallentato e strada chiusa per incidente in via Manfredo Camperio a Trastevere proseguono i lavori in via Girolamo Induno con la strada che rimane ancora chiusa e ricordiamo infine che per tutto il mese di agosto sono sospese le zone alimitato notturne del centro Trastevere San Felice Testaccio torneranno attive dal primo settembre e comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...