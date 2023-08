Traffico Roma del 14-08-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 agosto 2023) Luceverdeme trovati dalla redazione Buon pomeriggio A studio Stefano Baiocchi si mantiene scorrevole quindi regolare la circolazione sul Raccordo Anulare e consolari attenzione al Fleming Dov’è la polizia locale Ci segnala un incidente in via Flaminia all’altezza di via Girolamo Boccardo altro incidente lungo via di Boccea in prossimità di via San zeffirino papà raccomandiamo tutte le attenzioni del caso di lavori da oggi all’ esquilino sino a fine mese chiusura della corsia laterale di viale Carlo Felice tra via Conte Rosso e via Emanuele Filiberto In quest’ultima direzione chiusa alanche via Emanuele Filiberto 3 a viale Carlo Felice via Umberto Biancamano attenzione alla segnaletica tra lo stencil Marconi ricordiamo invece la chiusura del Ponte dell’Industria si tratta di lavori che si protrarranno fino a settembre 2024 ...