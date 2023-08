Traffico Roma del 14-08-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 agosto 2023) Luceverdetrovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi si mantiene scorrevole ilsul Raccordo e consolari disagi Tuttavia sulla Cassia dopo una riduzione della sede stradale da una coda tra Campagnano e l’uscita di Cesano in direzione diqualche problema sulla Cristoforo Colombo a causa di un incidente avvenuto all’altezza di viale Libano ci troviamo dopo il palazzo dello sport in direzione Ostia mentre la polizia locale Putignano un altro incidente in via Laura Mantegazza l’intersezione con Piazzale Enrico Dunant e la zona Naturalmente quella della Gianicolense a Val Melaina via Ottorino Gentiloni resta chiusa alper le conseguenze di un incendio Dunque massima attenzione però non scienze Marconi ricordiamo la chiusura del Ponte dell’Industria si tratta di lavori che si protrarranno ...