Torta della Nonna | la più amata dagli italiani!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 14 agosto 2023) Laè uno di quei dessert conosciuto in tutto il mondo. Non era la preferita di mia, e io a lei associo altre preparazioni che per me hanno un significato affettivo più profondo, ma era comunque bravissima a realizzarla, come tutto d’altronde. Viveva in lei una saggezza antica che spero di aver ereditato, ma che ho riscontrato solo in lei. Il suo saper fare rendeva ogni ricetta speciale. Compiva ogni gesto con una semplicità estrema e viaggiava ad automatismi. Per intenderci, l’ho vista raramente utilizzare la bilancia da cucina, sapeva dosare gli ingredienti ad occhio. Riconosceva la giusta quantità di farina e lievito da introdurre nelle uova solo guardando la loro consistenza. Era una maga, ai miei occhi! Ma torniamo a questo dolce. Il suo impasto era superlativo e su questa adagiava una crema ...