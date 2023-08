Torino | le pagelle di CM | Radonjic illumina | Ilic e Vojvoda finalizzano

Commenta per primo- FeralpiSalò 2 - 1 Pizzignacco: 8 Bergonzi: 6 Ceppitelli: 6,5 Bacchetti: 7 Martella: 6 Hergheligiu: 5,5 Carraro: 6 (Dal 38' s.t. Musatto: sv) Di Molfetta: 7 (Dal 38' Tonetto: sv) Compagnon: 5,...Di seguito ecco le. Reti : p.t. 17 Léris, 49 Casiraghi. Sequenza rigori : Merkaj gol, ... VAR : Serra di. AVAR : Di Vuolo di Castellammare di Stabia. Note : ammoniti al 32 p.t. Ferrari, ...Tutte le informazioni sulla data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di- Feralpisalò , match valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2023/2024 . ...ed ...

Le pagelle di Torino-FeralpiSalò: Ilic padrone del centrocampo, Radonjic illumina Toro.it

Milinkovic-Savic 6: non ha responsabilità sulla splendida conclusione di Di Molfetta che permette alla FeralpiSalò di passare in vantaggio. Poi non è mai veramente impegnato dagli avversari: spettator ...Sanabria non si vede nel primo tempo poi si mangia un gol, buono l'esordio di Bellanova: le pagelle di Torino-FeralpiSalò ...