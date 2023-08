Torino | il Garante della privacy indaga sui video della festa di matrimonio

Lo ha annunciato ildella Privacy in relazione al video della festa nella villa didiventato virale in questi giorni in cui il noto professionista torinese ha spiazzato tutti gli ......della rottura del fidanzamento immortalata in un video girato la sera del 27 luglio scorso a. ''L'istruttoria sarà, in particolare, volta a accertare il possesso - sottolinea il- da ...Ildella Privacy apre un'istruttoria sul caso Segre - Seymandi. L'Autorità per la protezione ...alle notizie diffuse dalla stampa e al video della festa organizzata in una villa dinel ...

Continua a far discutere il caso di Torino relativo alle rivelazioni del banchiere Massimo Segre, che, durante il party per le nozze, ha accusato pubblicamente la fidanzata (ormai ex) Cristina Seymand ...Il Garante per la privacy ha annunciato di voler procedere per "accertare eventuali responsabilità connesse alla violazione della vigente disciplina sulla privacy" ...