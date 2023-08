(Di lunedì 14 agosto 2023) Un possibile distacco parziale del monte, nella serata di ieri, ha causato l'zione del torrente omonimo e del Rio Merdovine nel centro di, in provincia di. Gravi danni e un bilancio che al momento parla di un ferito non grave, 5 persone disperse e 120

Un possibile distacco parziale del monte, nella serata di ieri, ha causato l'esondazione del torrente omonimo e del Rio Merdovine nel centro di Bardonecchia, in provincia di. Gravi danni e un bilancio che al momento parla di un ...Momenti di grande paura, nella serata di domenica 13 agosto, a Bardonecchia, in provincia di. Il rioe il rio Merdovine, due torrenti che attraverso la cittadina di montagna al confine tra Italia e Francia, sono esondati e hanno provocati danni ingenti. All'origine dell'evento ......e 120 sfollati a seguito di una notte caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse e per lo straripamento del corso del torrenteall'interno del centro urbano di Bardonecchia (). ...

Torino, Frejus esonda a Bardonecchia: 5 dispersi e 120 sfollati Sky Tg24

Il maltempo ha provocato una frana in quota che si è riversata nei torrenti.Il torrente Merdovine è esondato probabilmente a causa di una frana in alta montagna: paura tra residenti e turisti a Bardonecchia (Torino) ...