Tomiyasu nella lista Inter | ma si complicano i piani per l’Arsenal

Leggi su inter-news

(Di lunedì 14 agosto 2023) Il nome di Takehirodei candidati per rinforzare la difesa dell’. Tuttavia sisia per, che per i nerazzurri, dopo l’infortiunio di Timber. COMPLICAZIONE – Tra i nomi scandagliati dall’sul mercato per rinforzare la difesa, è presente anche quello del giapponese Takehiro. Pista già difficile, che ora si complica ulteriormente. Il motivo è l’infortunio al ginocchio di Timber alla prima giornata di campionato, che ha visto proprio l’ingresso in campo di. Un infortunio secondo il quale, dalle notizie che filtrano proprio dal club londinese, filtra ben poco ottimismo sui tempi di recupero.-News - Ultime notizie e ...