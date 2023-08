Tiro con l’arco | azzurri a caccia delle finali di Coppa del Mondo a Parigi | Nespoli per il bis

(Di lunedì 14 agosto 2023) Ultima tappa per ladel2023 aprimadi Hermosillo in Messico, in programma il 9 e il 10 settembre. L’unico degli italiani ad essersi qualificato è Mauro, vincitore della tappa colombiana di Medellin. Si comincerà domani, martedì 15 agosto con le qualifiche del compound con gli stessi arcieri che il giorno dopo saranno impegnati nella gara a squadre fino alleper il bronzo. Mercoledì sarà anche il giorno dell’esordio del ricurvo con le 72 frecce di qualifica. Giovedì le eliminatorie a squadre dell’olimpico, comprese leper il bronzo, e le sfide fino a quarti dell’individuale compound. Si passerà al ricurvo da venerdì, con gli scontri del mixed team e dell’individuale, sabato le ...

... assistendo a spettacoli di gladiatori e falconeria, incontrare gli animali della fattoria, cimentarsiill'arco, perdersi tra le bancarelle dell'antico mercato, mangiare cibo dell'epoca ...... regalo dei contadini che portavano il meglio, come buon auspicio per il raccolto successivo, e intrattenevanogare e giochi di cavalli e animali da. Come siamo finiti a gavettoni e ......e di. Fino a sabato i Raggisolaris si concentreranno soprattutto sulla parte atletica poi da lunedì 21 inizieranno i veri allenamenti di pallacanestro lavorando sull'attacco e la difesadue ...

Tiro con l'arco, Azzurri a Parigi per la Coppa del Mondo: i convocati Today.it

Lucas Perri del Botafogo è incappato in un errore clamoroso nell’ultimo turno del Brasileirao: ha provato a bloccare il tiro ma non ha trovato ...Si torna a fare sul serio. Questa sera il Torino infatti inizia la stagione ufficiale in Coppa Italia con la Feralpisalò, affrontata già in ritiro in amichevole a Pinzolo lo scorso ...