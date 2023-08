Tiro a segno | Mondiali 2023 | 16 azzurri al via a Baku

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 agosto 2023) L’edizionedeidi, al via da domani in Azerbaigian, sul poligono di, spalanca la porta a 1.249 atleti, in rappresentanza di 101 paesi. Un appuntamento fondamentale anche in chiave olimpica, perché in palio ci sono i pass per Parigi2024 in tutte le specialità olimpiche. A rappresentare l’Italia delci saranno sedici atleti. Presente Danilo Dennis Sollazzo, che ha conquistato per l’Italia la carta olimpica nella carabina 10 m. La squadra sarà accompagnata da Pierluigi Ussorio (direttore della preparazione olimpica e paralimpica), Roberto Di Donna (ct pistola), Giuseppe Fent (ct carabina), Marco Alessandro De Nicolo (ct carabina), Sabrina Sena (tecnico carabina), Mauro Badaracchi (tecnico pistola), Gianpiero Cutolo (medico ...