The Lobster | come finisce il film?

(Di lunedì 14 agosto 2023) Thecon un grosso punto di domanda, David si accecherà davvero per avere la stessa condizione della sua compagna? La sequenza finale ci porta nel bagno dove il protagonista, interpretato da Colin Farrell, deve prendere la più difficile delle decisioni mentre la compagna l’aspetta al tavolo del ristorante dove si erano recati. Ildi Yorgos Lanthimos è ambientato in un futuro distopico dove le persone single vengono portate in un hotel e costrette a trovare un compagno entro 45 giorni, pena la trasformazione in un animale per l’eternità. Sono gli stessi inquilini dell’hotel a scegliere che animale diventare qualora fallisse la loro missione. David entra nell’albergo insieme a suo fratello Bobo che è già stato trasformato in un Border Collie. L’uomo sceglie che diventerà un’aragosta perché considerato un animale ...

Libera uscita: Il trailer del film con Owen Wilson e Jason Sudeikis(Drammatico, Sentimentale, Thriller) in onda alle 21.20 su Cielo , un film di Yorgos Lanthimos, con Colin Farrell, ...In attesa di vedere il suo ultimo film, Povere creature , in concorso alla prossima Mostra di Venezia, Cielo (canale 26) alle proponedi Yorgos Lanthimos , al suo debutto in ...

