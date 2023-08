The evolution of “Pax”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 14 agosto 2023) Una superstar che non è arrivata da molto nel mondo del pro wrestling, una costruzione nel medesimo totalmente legata alla WWE. Parlo della 26enne americana di Dallas Natalie Holland, ma forse così vi dirà alquanto poco. Meglio ricordare il suo ring name, Tatum Paxley. Uno stile sul ring che unisce una buona potenza a un agilità e tecnica in continua crescita. Non una superstar al top del brand, ma in uno stato di crescita importante. Non posso dire molto del suo passato se non che nella sua carriera è stata una cheerleader ed era una powerlifter. Di fatto il suo arrivo alla WWE è alquanto recente, il 2021, e il suo debutto nel brand di NXT non è arrivato prima del febbraio del 2022. Per ora non ha avuto grandissime occasioni titolate, ma ha trovato nei Diamond Mine una buona ancora per la sua crescita sul ring. Devo dire che con Ivy Nile, prima del “tradimento” arrivato ai danni ...