Testimonianza-choc da Bardonecchia | “Prima un enorme boato | poi il panico” Continua la carenza idrica

Leggi su feedpress.me

(Di lunedì 14 agosto 2023) « C'è stato unfortissimo. Poi è arrivato il. C'era gente che scendeva lungo la strada e diceva di non salire. Altri che salivano e dicevano di non scendere. Siamo rimasti bloccati fino a quando non ci è arrivata la voce che più sopra, oltre il primo ponte, il percorso era agibile». A parlare sono Giorgio e Maria Cristina, una coppia che ieri sera si è trovata a(Torino)...