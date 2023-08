Nello stesso annuncio,ha anche affermato che offrirà incentivi assicurativi in Cina di 8.000 yuan (mille euro) per gli acquirenti della Model 3 limitatamente alle versioni entry - level a ...Nello stesso annuncio,ha anche affermato che offrirà incentivi assicurativi in Cina di 8.000 yuan (mille euro) per gli acquirenti della Model 3 limitatamente alle versioni entry - level a ...STELLANTIS Citiil giudizio a Neutral, target price 18 euro. Il presidente di United Auto ... Il Sole 24 - Ore, citanto fonti industriali, dice che il governo sarebbe in contatto conper un ...

Tesla taglia ancora. Model Y costa come una Byd Atto3 (ma è un'illusione ottica) Il Sole 24 ORE

Musk riavvia la guerra dei prezzi delle auto elettriche in Cina: costi tagliati, mentre le azioni Tesla crollano come le altre aziende del settore. Cosa succede e qual è la strategia del miliardarioTesla, azienda statunitense di auto elettriche fondata da Elon Musk, ha dichiarato di aver tagliato i prezzi in Cina per le versioni "Long Range" ...