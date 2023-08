(Di lunedì 14 agosto 2023) Elon Musk hatoi prezzi in Cina mandando al tappeto numerosi titoli del settore. Intanto i brand cinesi affilano le armi in vista del Salone di Monaco

Nello stesso annuncio,ha anche affermato che offrirà incentivi assicurativi in Cina di 8.000 yuan (mille euro) per gli acquirenti della Model 3 limitatamente alle versioni entry - level a ...STELLANTIS Citiil giudizio a Neutral, target price 18 euro. Il presidente di United Auto ... Il Sole 24 - Ore, citanto fonti industriali, dice che il governo sarebbe in contatto conper un ...

Tesla taglia ancora. Model Y costa come una Byd Atto3 (ma è un'illusione ottica) Il Sole 24 ORE

Il marchio guidato dal ceo Elon Musk ha tagliato ancora i prezzi in Cina. Intanto i brand cinesi affilano le armi invista del Salone di Monaco ...Tesla ha ridotto i prezzi di base per entrambi i modelli di 14.000 yuan (1.934,58 dollari). Il prezzo di partenza della Model Y Long Range è sceso del 4,5% a 299.900 yuan e quello della Model Y ...