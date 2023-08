Tesla - Nuovi tagli ai prezzi in Cina

(Di lunedì 14 agosto 2023) Laprocede con un nuovoo ai listini delle Model Y commercializzate in. La riduzione non riguarda l'intera gamma, ma solo alcune varianti.. Nello specifico, il prezzo della Model Y Long Range è stato ridotto da 313.900 yuan (circa 39.690 euro al cambio attuale) a 299.900 yuan (37.940 euro), mentre quello della Performance è statoato da 363.900 yuan (46.030 euro) a 349.900 yuan (44.281,34). Sulla Model 3, invece, è stato esteso fino al 30 agosto un incentivo di 8 mila yuan (mille euro) per chiunque ordini una variante base già disponibile per la consegna e sottoscriva una polizza assicurativa con un'agenza convenzionata. Infine, è stato confermato su tutti i modelli il coupon di 3.500 yuan (441 euro) legato a un'iniziativa in base alla quale un ...

Tesla Model Y, nuovi tagli ai prezzi in Cina - Quattroruote.it Quattroruote

Tesla ha ridotto i prezzi di base per entrambi i modelli di 14.000 yuan (1.934,58 dollari). Il prezzo di partenza della Model Y Long Range è sceso del 4,5% a 299.900 yuan e quello della Model Y ...La Tesla procede con un nuovo taglio ai listini delle Model Y commercializzate in Cina. La riduzione non riguarda l'intera gamma, ma solo alcune varianti.