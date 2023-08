Terzo polo | Nobili Iv | ‘per Azione è solo questione firme | prima a politiche ora con Conte’

(Di lunedì 14 agosto 2023) Roma, 14 ago. (Adnkronos) – “Non c’è bisogno di menzogne, basta leggere l’intervista chiarissima e netta di Matteo Renzi. Alla fine èunadi: quelle chenon aveva per presentarsi alle, quelle chesta raccogliendo insieme a Giuseppe Conte”. Lo scrive su Twitter il consigliere regionale di Italia viva Lucianorispondendo all deputato diFabrizio Benzoni. L'articolo CalcioWeb.

'Non c'è bisogno di menzogne, basta leggere l'intervista chiarissima e netta di Matteo Renzi. Alla fine è solo una questione di firme: quelle che Azione non aveva per presentarsi alle politiche, ...Ovviamente il disappunto serpeggia anche negli elettori del Pd e del fu. " Perché mai dovremmo votare un'alleanza fatta da partiti che fino a ieri litigavano e la pensavano diversamente su ...... in quanto al centro del cratere sismico, la conservazione della sua Ostetricia; e poiché, infine, il parere del Ministero della Sanità sul Progetto, seppur richiesto da mesi, non è ...

Faraone a Fanpage: Terzo polo Basta polemiche, obiettivo è costruire un centro popolare e riformista Fanpage.it

Roma, 14 ago. (Adnkronos) - "Non c’è bisogno di menzogne, basta leggere l’intervista chiarissima e netta di Matteo Renzi. Alla fine è solo una questione di firme: quelle che Azione non aveva per prese ...L'esponente dei Riformisti Toscani: "Avere tre uscite autostradali che portano a tre diverse ingressi su Lucca, renderebbe i flussi molto più fluidi" ...