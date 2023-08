Terza ondata di caldo dell' estate 2023 | Temperature in aumento fino a 40°C | ecco le previsioni

(Di lunedì 14 agosto 2023) Roma - L'anticiclone africano si fa strada verso l'Italia, segnando l'iniziodia stagione estiva. Questo fenomeno meteorologico si sviluppa con gradualità, e proprio per questa sua lentezza, ci si aspetta che questadisia prolungata nel tempo. Leindicano che potrebbe durare almeno 10 giorni, interessando l'intero periodo di Ferragosto e oltre,alla settimana successiva. Durante questo periodo, si prevede che dominino stabilità e sole. Tuttavia, nei prossimi giornial 17 agosto, non è escluso che alcune aree montuose, come le Alpi e l'Appennino, possano essere colpite da temporali intensi, stimolati da alcuni impulsi atlantici che ...

Questa progressione lenta è responsabile dell'estensione delladi caldo dell'estate 2023, che si prevede durerà per almeno dieci giorni, abbracciando l'intero periodo del ponte di ...A tutti gli effetti ladi calore di questa estate. leggi anche Ferragosto in busta paga, quanto viene pagato: aumento di stipendio per chi lavora Articolo originale pubblicato su Money.Nelladomenica di agosto, il 13, è in arrivo sull'Italia ladi caldo dell'estate del 2023. E in questa occasione l'afa della stagione più calda avrà caratteristiche particolari, snocciolate dal sito 3bmeteo.com: 'Le regioni più penalizzate dalla ...

Meteo - Al via la terza ondata di caldo dell'estate 2023, ecco dove ... 3bmeteo

Ferragosto: anticiclone e tempo stabile, isolata instabilità diurna sull'arco alpino. Mercoledì 16: stabile e caldo, pomeriggio con temporali su Alpi e Appennino. Giovedì 17: ultimi temporali diurni ...Meteo Roma - 14/08/2023 12:55 - Dopo l'attraversamento dell'Italia da parte del Ciclone Circe, l'estate sta recuperando il proprio spazio. L'anticiclone "Nerone", che ...