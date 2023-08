Tenta rapina a Pompei | arrestato dalla Polizia

(Di lunedì 14 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del commissariato di, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Sacra, hanno udito delle urla ed hanno visto un uomo con un bastone che minacciava una persona neltivo di sottrarle la bicicletta. I poliziotti hanno fermato l’uomo trovandolo in possesso di un’asta della lunghezza di circa 60 centimetri e di un pezzo di hashish del peso di 0,6 grammi; inoltre, una volta accompagnato presso gli uffici di, ha iniziato a dare in escandescenza danneggiando delle sedie e si è scagliato contro gli agenti fino a quando, non senza difficoltà, è stato bloccato.Un 43enne di Boscoreale con precedenti di, anche specifici, è statopertaaggravata e denunciato per ...

di rubare un telefono cellullare, arrestato dalla Polizia di Stato Nella decorsa nottata, ... per il reato di tentata. Nello specifico, alle ore 00.40 odierne, una Volante della Questura di ...Per lui il giudice ha disposto il trasferimento in carcere per l'accusa di tentata. ...Sul luogo della segnalazione è immediatamente arrivata una pattuglia della Squadra Volante che ha subito rintracciato il 25enne, arrestato per tentata. Nella mattinata odierna si è tenuta l'...

Tenta rapina a una transessuale in zona Marebello e la insulta con ... AltaRimini

Ha aggredito una povera vittima con un bastone per rubargli la bicicletta. In tasca aveva anche una stecca di hashish. Bloccato dalla polizia, ha iniziato a distruggere le sedie del Commissariato di ...A finire in manette C.A. accusato anche di un’altra rapina tentata in un negozio che vende Kebab sul Lungomare: in quella circostanza era stato messo in fuga dalla reazione dei titolari. L’uomo, sul ...