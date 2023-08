Tennis | Wta Cocciaretto stabile al gradino numero 30

(Di lunedì 14 agosto 2023) La 22enne di Fermo ribadisce il suo "best ranking", Paolini risale ed è 43. ROMA - Minime variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata oggi dalla Wta, dopo la conclusione del "1000" di Montreal. Questa settimana sono cinque le azzurre tra le prime cento. Leader trico

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del Masters 1000 e del1000 di Cincinnati. Sono sei gli azzurri in gara in questo lunedì 14 agosto sul cemento statunitense. Dalle 17:00 toccherà sul centrale ad Elisabetta Cocciaretto, impegnata contro Sloane Stephens. ...02:15 ca visibile su Sky Sport Summer Sky Sporte in streaming su NOW e Sky Go1000 CINCINNATI L Paolini J. "Kostyuk M. 17:00 diretta tv Eurosport1000 CINCINNATI Stephens S. - ...Una finale senza storia quella andata in scena a Montreal. Jessica Pegula batte Ljudmila Samsonova con il risultato di 6 - 1, 6 - 0 e si aggiudica il secondo1000 della carriera dopo ...

Ranking WTA (14 agosto 2023): Elisabetta Cocciaretto n.1 d'Italia, Iga Swiatek sempre regina OA Sport

Una finale senza storia quella andata in scena a Montreal. Jessica Pegula batte Ljudmila Samsonova con il risultato di 6-1, 6-0 e si aggiudica il secondo Wta 1000 della carriera dopo quello di ...Swiatek-Sabalenka-Pegula: non cambia il podio della classifica Wta, aggiornata oggi.