Tennis | Torneo Montreal Titolo a Pegula | Samsonova ko in finale

... nella graduatoria degli italiani che meglio si sono classificati da quando ilè diventato ... Jannik Sinner lo ha detto al termine della finale delMaster 1000 di Toronto che ha vinto ...Una vittoria meritata , in unche ha visto la partecipazione di tutti i primi dieci giocatori del mondo, eccezion fatta per Novak Djokovic , sebbene sul suo cammino sul cemento canadese non ne ...... uno disputato sull'erba di Maiorca vinto da Eubanks poi campione del" la protagonista è ... Il n.30 al mondo stacca così il pass per il secondo turno dopo poco meno di un'ora e mezzo die ...

La statunitense vince in meno di un'ora, lasciando all'avversaria un solo game.ROMA (ITALPRESS) - Jessica Pegula è la nuova campionessa ..." È una buona iniezione di fiducia, soprattutto in vista degli Us Open. Sarà dura a Cincinnati perché non c'è molto tempo per adattarsi, ma chiederemo di iniziare mercoledì. Se tutto va bene, posso ...