Tennis | Torneo Montreal Titolo a Pegula | Samsonova ko in finale

(Di lunedì 14 agosto 2023) La statunitense vince in meno di un'ora, lasciando all'avversaria un solo game. ROMA - Jessicaè la nuova campionessa dell'Omnium Banque Nationale di. La statunitense, numero 3 del mondo, ha battuto inla russa Liudmilla, in meno di un'ora, col punteggio di 6-1 6-0,

... nella graduatoria degli italiani che meglio si sono classificati da quando ilè diventato ... Jannik Sinner lo ha detto al termine della finale delMaster 1000 di Toronto che ha vinto ...Una vittoria meritata , in unche ha visto la partecipazione di tutti i primi dieci giocatori del mondo, eccezion fatta per Novak Djokovic , sebbene sul suo cammino sul cemento canadese non ne ...Ho iniziato a crederci dall'anno scorso, perché sentivo di avere il livello per andare più in là in ogni. E credo di averlo dimostrato, specialmente quest'anno, raggiungendo alcune semifinali ...

La statunitense vince in meno di un'ora, lasciando all'avversaria un solo game.ROMA (ITALPRESS) - Jessica Pegula è la nuova campionessa ..." È una buona iniezione di fiducia, soprattutto in vista degli Us Open. Sarà dura a Cincinnati perché non c'è molto tempo per adattarsi, ma chiederemo di iniziare mercoledì. Se tutto va bene, posso ...