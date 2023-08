(Di lunedì 14 agosto 2023) Janniksi è svegliato questo lunedì con il best ranking in carriera (n.6 del mondo) e un Masters1000 in bacheca. Sono otto i tornei vinti dall’altoatesino e, prossimo ai 22 anni, è un bilancio più che lusinghiero. La stagione dell’altoatesino finora è stata di grandissima consistenza e la posizione n.4 della Race ne è una logica conseguenza. I RISCONTRI PIU’ SIGNIFICATIVI DINEL 2023 Titolo ATP250 a Montpellier Finale ATP500 a Rotterdam Semifinale Masters1000 Indian Wells Finale Masters1000 Miami Semifinale Masters1000 Montecarlo Semifinale Wimbledon Titolo Masters1000 a Toronto Un’annata in cui soprattutto sul cemento e sull’hard il nostro portacolori ha fatto vedere le cose migliori. Per questo, non è certo un’eresia ritenerlo tra i favoriti per il successo degli US Open 2023, dove l’anno scorso sfiorò il successo nei quarti di finale ...

Tennis, solo in tre più forti di Sinner al momento E verso gli US Open… OA Sport

La vittoria di Sinner a Toronto scrive un'altra pagina di storia del tennis italiano. Da Fognini a Pennetta, i grandi successi azzurri.Tennis, Jannik Sinner conquista il primo Masters 1000 in carriera a Toronto. L'altoatesino ha superato all'ultimo atto del National Bank Open Alex de Minaur ...