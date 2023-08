Tennis | Sinner trionfa a Toronto nel suo primo Master 1000

(Di lunedì 14 agosto 2023) Trionfo aper Jannikche vince il suo. Il giovaneta italiano ha superato in due set l'australiano Alex De Minaur per 6-4, 6-1 nella finale del torneo

... poi due sconfitte in finale contro Medvedev a Rotterdam e Miami, e la semifinale di Wimbledon A cura di Federica Villa Jannikè il giovane talento delitaliano che, partita dopo ...parte forte e conquista otto dei primi dieci punti, strappando subito la battuta al suo avversario. Nel game successivo, però, de Minaur sale di livello e riesce a controbrekkare ...Con la vittoria su De Minaur,sale al n.6 della classifica Atp superando così, nella graduatoria degli italiani che meglio si sono classificati da quando ilè diventato open, Corrado ...

Tennis, Sinner vince l'Atp di Toronto. Diventa il n.6 al mondo Agenzia ANSA

Jannik Sinner ce l'ha fatta. L'altoatesino ha vinto la partita contro se stesso e l'australiano Alex de Minaur (n.18 del ranking). Partiva con i favori del pronostico l'italiano e la pressione si è fa ...Trionfo a Toronto per Jannik Sinner che vince il suo primo Master 1000. Il giovane tennista italiano ha superato in due set l’australiano Alex De Minaur per 6-4, 6-1 nella finale del ...