Tennis Sinner travolge De Minaur e vince Atp Toronto

Le parole didopo la vittoria del suo primo Masters 1000: 'Questi risultati fanno sentire me e il mio staff più forti e ci fanno venire la fame di lavorare ancor di più. Ho sentito la pressione, ma credo di ......Minaur aa fine partita Oh, prima di Davidovich - Fokina aveva battuto anche Medvedev e Fritz, De Minaur, per approdare all'atto conclusivo: due top ten, non dei pellegrini. Ma quel suo...Da oggi, che mercoledi prossimo compirà 22 anni, è il numero 6 al mondo. 14 agosto 2023

Tennis, ATP Toronto - Jannik Sinner vince il primo Masters 1000 della carriera a Toronto: sconfitto de Minaur 6-4 6-1 Eurosport IT

Roma, 14 ago. (askanews) - Jannik Sinner ha vinto il National Bank Open di Toronto battendo in finale l'australiano Alex De Minaur. Un'ora e venti di gioco ...Jannik Sinner nella storia del tennis italiano. L'altoatesino ce l'ha fatta e ha vinto il suo primo torneo 1000. Sinner ha centrato l'obiettivo a Toronto, sul cemento, prevalendo nettamente nella Fina ...