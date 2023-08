Tennis | Davis Scelti gli azzurri per Bologna | Sinner guida l' Italia

(Di lunedì 14 agosto 2023) Con l'altoatesino Berrettini, Musetti, Fognini e Bolelli; out Sonego. ROMA - Il capitano della nazionalena di Coppa, Filippo Volandri, ha diramato la lista deiticonvocati per la fase a gironi della Coppa2023, in programma sul campo della "Unipol Arena" di Casalecc

ROMA - Il capitano della nazionale italiana di Coppa, Filippo Volandri, ha diramato la lista dei tennisti azzurri convocati per la fase a gironi della Coppa2023, in programma sul campo ...IN AGGIORNAMENTO: Altre Notizie... fino all'appuntamento di settembre dellaCup , che sarà su Sky anche per l'edizione 2024, e alle NITTO ATP Finals di novembre a Torino . Al fitto programma delsi aggiunge la ...

Coppa Davis, i convocati dell'Italia Sky Sport

Con l'altoatesino Berrettini, Musetti, Fognini e Bolelli; out Sonego.ROMA (ITALPRESS) - Il capitano della nazionale italiana di Coppa Davis, ...Bologna, 14 ago. - (Adnkronos) - Il capitano della nazionale italiana di Coppa Davis Filippo Volandri ha diramato la lista dei tennisti azzurri convocati per la fase a gironi delle Davis Cup Finals 20 ...