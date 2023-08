Tennis | Coppa Davis | Sinner e Berrettini guidano gli azzurri a Bologna | non convocato Sonego

(Di lunedì 14 agosto 2023), 14 ago. - (Adnkronos) - Il capitano della nazionale italiana diFilippo Volandri ha diramato la lista deiticonvocati per la fase a gironi delleCup Finals 2023, in programma sul campo della ‘Unipol Arena' di Casalecchio di Reno,, dal 12 al 17 settembre 2023. Ecco i nomi deitichiamati a sfidare Canada, Cile e Svezia: Jannik, Lorenzo Musetti, Matteo, Fabio Fognini e Simone Bolelli. Escluso eccellente Lorenzo

