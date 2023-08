Tennis Atp e Wta 2023 | tutte le finali e i vincitori torneo per torneo

Ma per l'attuale numero 1 delazzurro, che intanto ha raggiunto la sesta posizione nella ... quando affronterà l'argentino Francisco Cerundolo (n.22), o il qualificato serbo Dusan Lajovic (n.Riparto davvero felice, è davvero un bel momento della mia carriera', ammette l'azzurro, che in vista del suo compleanno si regala anche il best ranking col sesto posto nella classifica. Il ...E come regalo anticipato di compleanno un bel best ranking: da oggi salira' al n.6. Il tennista ... arriva il secondo trofeo da 1000 per iltricolore, e porta la firma di Jannik. E l83esimo ...

Il primo Masters 1000 vinto in carriera consente a Jannik Sinner di attestarsi al sesto posto nel ranking Atp, aggiornato oggi. L'altoatesino supera Casper Ruud, che perde due posizioni ed è ora ...Guadagna un posto Lorenzo Musetti. Best ranking per Arnaldi, Nardi e Gigante. Esce dalla top 100 Carreno Busta ...