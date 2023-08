Tennis | Atp Balzo Sinner | il successo di Toronto vale il 6° posto

A Toronto cambiano le carte in tavola per quanto riguarda il discorso Race. In Canada, Jannik Sinner batte Alex De Minaur in finale per assicurarsi il primo titolo1000 della sua ...L'altoatesino è ora al quarto posto nella "Race" verso leFinals di Torino. La bella corsa di Alex De Minaur in Canda consente, invece, all'australiano di posizionarsi a ridosso della top ten, ...visibile su Sky Sport Summer Sky Sporte in streaming su NOW e Sky GoMASTER 1000 CINCINNATI Musetti L. - Evans E. 02:15 ca visibile su Sky Sport Summer Sky Sporte in streaming su ...

Guadagna un posto Lorenzo Musetti. Best ranking per Arnaldi, Nardi e Gigante. Esce dalla top 100 Carreno Busta ...La vittoria di Sinner a Toronto scrive un'altra pagina di storia del tennis italiano. Da Fognini a Pennetta, i grandi successi azzurri.